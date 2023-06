Tchad : le mouvement G6 du Logone Oriental appelle à l'unité et condamne les discours haineux

Dans un point de presse tenu par le mouvement G6, composé de jeunes natifs des six départements résidant à Doba dans la province du Logone Oriental, des préoccupations majeures ont été abordées concernant la situation actuelle de la région.



Le groupe a exprimé son désaccord face à des propos peu cordiaux, tenus par certains membres de la communauté, mettant en avant leurs intérêts personnels plutôt que de travailler pour le retour à la stabilité, à la paix et à la solidarité dans la région, et permettre le retour des déplacés dans leurs villages respectifs.



Le mouvement G6 a vivement condamné les attaques récurrentes perpétrées par des groupes armés peulhs dans la province, sous le regard permissif des autorités locales depuis le 15 avril 2023.



Par ailleurs, ils ont exprimé leurs condoléances aux familles endeuillées, et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Conscient de l'importance du développement de la province du Logone Oriental, le mouvement G6 a appelé à l'unité de tous les habitants de la région, afin de travailler ensemble sur des projets de développement durable, plutôt que de favoriser la division.



Ils ont souligné que le contexte actuel ne permet pas d'agir de manière isolée et dispersée. Le mouvement a également réitéré son désaccord avec certains membres du département de Kouh-Ouest, qui ont réclamé la dissolution du bureau actuel du Comité Provincial de Gestion des Revenus Pétroliers 5%.



Ils ont souligné qu'aucun texte juridique n'autorisait la rotation de la présidence au sein de ce comité par département. Enfin, le mouvement G6 a appelé à ce que les décisions prises en faveur du Logone Oriental prennent en compte les suggestions de la base, avant leur mise en œuvre, afin de favoriser une meilleure représentativité des intérêts de la région.