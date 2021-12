Tchad : le mouvement des jeunes de Massakory met sur pied un cadre de réflexion

Le mouvement des jeunes de la ville de Massakory a tenu ce 09 décembre 2021, une rencontre avec toutes les associations de jeunes, de femmes, les associations de personnes handicapées et malvoyantes, ainsi que les autorités locales, afin de mettre sur pied un cadre dynamique de réflexion en faveur du département de Dagana.



Cette initiative de Hassan Kriga Abdoulaye et Nousbasra Olivier, animateurs à la commune de Massakory, vise à créer un cadre d’échange entre les associations elles-mêmes et les autorités locales, afin de discuter, évaluer et de proposer de bons projets aux actions de développement pour le département de Dagana. C’est une première fois qu’une telle rencontre a lieu entre les jeunes et les autorités locales.



A travers cette rencontre, les animateurs initiateurs de ce cadre de réflexion ont eu à souligner que la jeunesse représente une force vive, et riche dans les aspirations propres. Mais aujourd’hui encore, des conditions de vie précaires (chômage et pauvreté), détruisent le potentiel. Ils se donnent le privilège d’établir un climat de confiance entre les associations afin de produire un effet d’attraction vis-à-vis des partenaires.



Cette participation a vu la présence massive de toutes les associations, ainsi que de la population et des autorités locales de Massakory et la déléguée à la jeunesse et sports, Doudou Taopili. C’est le secrétaire général de la mairie, Hassan Gaye, qui a présidé cette grande rencontre. Après celle-ci, un comité sera mis sur pied chaque année pour la tenue des mêmes assises.