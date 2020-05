Tchad : le musée d'Abéché à l'abandon

Un musée est une institution permanente au service de la société et de son développement. Il est ouvert au public et acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine culturel, matériel et immatériel de l'humanité. Le musée est un lieu dans lequel sont collectés, conservés et exposés des objets d'arts dans un souci d'enseignement et de culture. Pourtant, ce n'est ne pas le cas du musée de la province du Ouaddai qui est laissé à son triste sort.



Ce musée a complètement disparu, faute de local, au vu et au su des responsables et fils de la localité. Comment peut-on comprendre qu'une grande province comme le Ouaddai, riche en culture et civilisation, reste sans musée depuis bientôt deux ans. L'ancien local abritant le musée est détruit par les intempéries. De plus, personne n'a le courage de réhabiliter cet endroit qui renferme le patrimoine de tout une communauté.



Il est impossible de faire progresser une société ayant perdue ses racines et ses repères. Le patrimoine culturel a un grand rôle à jouer. Or, la culture se découvre la plupart du temps dans les musées. Les musées permettent aussi l'éducation de citoyens à l'évolution de différents systèmes qui constituent la société ; c'est aussi un instrument de connaissances et témoin de l'histoire passé et présente.