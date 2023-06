Tchad : le nombre de réfugiés soudanais pourrait passer à 250 000 dans les prochains mois (HCR)

Malgré les cessez-le-feu, des combats sont toujours signalés dans la région du Darfour, à la frontière du Tchad, et la situation en matière de sécurité continue de se détériorer.



Bien que la frontière entre le Tchad et le Soudan soit officiellement fermée, le Tchad a continué d'accueillir des réfugiés soudanais qui arrivent quotidiennement du Darfour, avec une forte augmentation observée en juin, au début de la saison des pluies.



"Compte tenu de l'instabilité, de la violence armée persistante et des affrontements intercommunautaires au Soudan, on s'attend à ce que 250 000 réfugiés et 60 000 migrants tchadiens retournés et ressortissants de pays tiers puissent arriver d'ici la fin de 2023", selon le HCR.