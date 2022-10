Tchad : le nombre de sinistrés d'inondations va crescendo sur les sites d'accueil

Ouvert officiellement le 17 octobre 2022, le nouveau site dit provisoire de Koundoul, dans la province de Chari Baguirmi, continue d'accueillir des nouvelles victimes des inondations.



En cette date, le site nouvellement improvisé de Koundoul a déjà accueilli plus de 1 235 ménages. Entre temps, l’opération de sauvetage mené par le Génie militaire continue sur le terrain. Des familles intègrent au quotidien le site.



« Avec le nombre de ménages qui va crescendo, un appui est attendu de la part du Génie militaire qui mène un important travail de sauvetage sur le terrain », explique le gestionnaire du site Afric Compétences, Miandjim Djimadengar. Pour lui, en dehors des nombreux autres sites des sinistrés, le camp de Koundoul s’attend à recevoir un grand nombre de victimes d’inondations.



L’agence humanitaire Afric Compétences travaille sous le contrôle de l'UNHCR, qui est aussi active au chevet des victimes d’inondations. Les nouveaux arrivants sont identifiés et enregistres.



Chérif Moussa, associé à la protection sociale du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR), précise que le site de Koundoul est provisoire et l’aménagement d’un nouveau site est envisagé afin de fixer définitivement les victimes pour que son institution s’en occupe.