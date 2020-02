Tchad : le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre installé

Le chef d'état-major général des armées 1er adjoint, le général de division Djimadoum Tiraina, a installé mardi à N'Djamena, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mahamat Souleymane Ali, dans ses fonctions.



La passation de commandement a eu lieu au cours d'une cérémonie, en présence d'officiers de l'armée et de militaires.



Le général de brigade Mahamat Souleymane Ali a été nommé le 6 février 2020 en remplacement du général de division Baharadine Adoum Haggar, appelé à d'autres fonctions après 11 mois à ce poste. L'officier Baharadine Adoum Haggar avait quant à lui été nommé le 22 mars 2019 en remplacement du général de corps d'armée Tahir Erda.



"Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade Mahamat Souleymane Ali. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois", a déclaré le général de division Djimadoum Tiraina aux troupes.



Le général de brigade Mahamat Souleymane Ali était auparavant commandant de la zone de défense et de sécurité n°2 à l'Est du Tchad.



Il a récemment été décoré par décret du chef de l'Etat pour sa mission réussie au terme de cinq mois d'état d''urgence à l'Est du Tchad.