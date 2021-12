Tchad : le nouveau chef de canton Kabalaye intronisé à Laï

La cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton Kabalaye Doumgou Djibrine Pina s'est déroulée ce 28 décembre 2021 à Laï.



Né le 28 mai 1964 à Laï, Doumgou Djibrine Pina prend désormais les reines du canton Kabalaye. Il a été choisi à la tête de ce canton par le conseil de famille, à la suite de la mort de son frère aîné, le colonel Assina Pina. Il a été intronisé sur son trône par le chef de terre de Kabalaye, Adil Adilgué, en présence du gouverneur de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, et de plusieurs invités venus de tous les coins et recoins du pays pour la circonstance.



Le préfet du département de la Tandjilé Est, Mahamat Abdoulaye Mahamat note pour sa part qu'en matière administrative et de police, le chef de canton est appelé à assister l'administration dans sa mission d'encadrement des populations. Il ajoute qu'en matière judiciaire, le chef de canton est aussi appelé à collaborer à la recherche des auteurs de crimes, délits et autres contraventions.



Du haut de son trône, le nouveau chef de canton Kabalaye, sa majesté Doumgou Djibrine Pina, a tout d'abord remercié toute l'assistance pour avoir honoré de sa présence à son intronisation. Puis, il a rappelé qu'il reste ouvert à tous les villages et à toute la population du canton, afin de soutenir tous les projets socio-économiques du canton.



Des dons en nature et en espèces ont constitué la dernière étape de cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton Kabalaye, sa majesté Doumgou Djibrine Pina.