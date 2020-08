Tchad : le nouveau commandant de la Garde nationale et nomade installé

Le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Mahamat Ismael Chaibo, a installé mardi le nouveau commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT).



Le général de corps d’armée Mahamat Saleh Brahim a été nommé au terme du décret n°1782 du 14 août 2020. Il remplace le général de brigade Souleyman Digueri Kougoure, appelé à d'autres fonctions après un mois et trois jours de fonctions.



Au terme du même décret, le général de brigade Ahmat Goukouni Mourali est nommé commandant de la GNNT 1er adjoint. Il remplace le général de brigade Saleh Djouma Gori, appelé à d’autres fonctions.



Le colonel Hamid Mahamat Issa est le nouveau commandant de la GNNT 2ème adjoint. Il remplace le général de brigade Mahamat Almahdi Chérif, appelé à d’autres fonctions.



Le ministre Mahamat Ismael Chaibo a expliqué que ce choix du chef de l'État s'explique par les qualités de meneur d'hommes du nouveau commandant, afin de redresser ce corps et lui redonner ses lettres de noblesse.