Tchad : le nouveau commandant de légion de gendarmerie du Salamat a été installé

Le nouveau commandant de légion de gendarmerie de la province du Salamat a été installé le 10 septembre à Am Timan, en présence des autorités administratives et militaires, notamment le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.Le commandant de légion Guetla Bitsoubou remplace à ce poste Idriss Issa Danaye, représenté par son adjoint Saleh Youssouf Gouroun.L'inspecteur général de la gendarmerie, Abakar Abderaman Haggar, a fait le déplacement à Amtiman pour la circonstance.Passant le flambeau, l'inspecteur a invité les officiers, sous-officiers et les hommes de rang de la gendarmerie à reconnaitre désormais comme chef, le nouveau commandant légion et à lui obéir.Dans la province du Salamat, 346 personnes ont péri dans des affrontements intercommunautaires depuis le début de l'année, selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. La province a enregistré le plus lourd bilan.