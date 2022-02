Tchad : le nouveau délégué des affaires foncières du Mayo Kebbi Ouest installé à Pala

Bibamé Zoutené prend désormais les reines de la délégation provinciale des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme du Mayo Kebbi Ouest.



Il s'engage à redonner une image saine à ce secteur et rassure la population que désormais le vocable « Voleurs de terrains », attribué aux agents du service du cadastre sera désormais raconté comme histoire. Car aucune activité d'urbanisation ne peut se faire sans consultation de la population, dit-il.



Son installation à ce poste a lieu ce mardi 22 février 2022, sous l'autorité du gouverneur de la province. Bedague Daye, délégué intérimaire sortant dit qu'après avoir passé plus de 16 mois aux affaires, plus de 90% des conflits fonciers et des dossiers contentieux à la justice de Pala sont résolus. Il met à son actif le retour à l'apaisement du climat de travail entre son institution et la population.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang exhorte le nouveau délégué à parachever les différents chantiers entrepris par son prédécesseur. Il lui recommande d'instaurer un climat de travail apaisé et d’assurer une bonne administration. Le nouveau délégué a été nommé par décret n° 268 du 01 février 2022.



Il était précédemment chef de secteur provincial du cadastre et de la topographie du Mayo Kebbi Ouest. Et dans cette province, le secteur domanial