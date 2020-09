Tchad : le nouveau délégué du gouvernement à N'Djamena, Adoum Forteye, installé

Le nouveau délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adoum Forteye Amadou, a été installé lundi au cours d'une cérémonie au gouvernorat de N'Djamena. Il remplace Mahamat Zene Alhadj Yaya.



Le délégué sortant Mahamat Zene Alhadj Yaya avait pris ses fonctions le 28 février 2020. « Aujourd’hui, sept mois après jour pour jour, l’heure est venue pour moi de passer le relai à mon frère et ami qui n’est pas neophile dans les arcanes de l’administration », a indiqué le délégué sortant.



Adoum Forteye Amadou, gouverneur sortant du Mayo Kebbi Ouest et nouveau délégué général du gouvernement a exprimé sa reconnaissance au chef de l’État pour sa nomination et la confiance placée en lui.



« Mesurant la tâche qui nous attend, nous savons que celle-ci sera simplifiée avec le concours de tous », a indiqué le nouveau délégué, ajoutant que « N’Djamena présente des atouts pour son développement humain ».



Le directeur général du ministère de l’Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Goundoul Vikama, a souligné que l’administration constitue la structure clé pour assurer le bon fonctionnement d’un État.



« Les réformes aussi parfaites soient-elles ne sauraient remplacer le rôle des Hommes. L’administration du territoire a une grande part de responsabilité en la plupart des problèmes que connaît notre pays. C’est pourquoi le chef de l’État fait de temps en temps des changements à la tête de l’administration publique », a relevé le représentant du ministre de l’Administration du territoire.