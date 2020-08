Tchad : le nouveau directeur de l'Autorité de l'aviation civile prend fonctions

N'Djamena - Une cérémonie de passation de service a eu lieu ce mardi 18 août 2020 à la direction générale de l'Autorité de l'aviation civile (ADAC) entre le directeur général sortant, Alladjim Naorgué et le directeur général entrant, Kokoï Abdramane Dadi.C'est l'inspecteur général du ministère de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamat Chaïbo, qui a présidé la cérémonie de passation de service."La pandémie du Covid-19 a impacté notre institution, depuis son apparition au Tchad. Aujourd'hui notre institution rencontre plusieurs difficultés. Malgré celà, nous tenons toujours à doubler nos efforts pour une bonne continuité administrative basée sur l'esprit collectif d'un seule équipe", a déclaré l'inspecteur général de l'aviation civile Mahamat ChaïboLe directeur général entrant, Kokoï Abdramane Dadi, nommé par décret n° 1773 du 13 août 2020 , a indiqué que l'objectif primordial de l'ADAC est beaucoup plus basé sur la réhabilitation de l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena et d'autres aéroports du pays."Comme vous le savez, l'aviation civile est un organe spécifique qui est le poumon central du développement d'un pays. Cette spécificité mérite un travail fort avec plus de synergie d'action de son personnel pour atteindre cette lourde tâche confiée par les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, président de la République", a affirmé Kokoï Abdramane Dadi.Il a ajouté qu'à travers cette lourde tâche, le peuple tchadien surtout la jeunesse, attend impatiemment pour un résultat acceptable et félicité par tous.Le directeur général entrant a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui afin de mener cette modeste tâche, tout en félicitant le directeur sortant pour les missions accomplies durant ses années.Pour sa part, le directeur général sortant, Alladjim Naorgué, a demandé à ses collaborateurs de continuer les efforts avec son successeur pour une bonne marche de l'institution.