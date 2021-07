Tchad : le nouveau directeur des douanes promet des "horizons nouveaux"

Le fonctionnaire Kemkil Adangran Benoît a été nommé jeudi par décret au poste de directeur général des douanes et des droits indirects. Il remplace Abdelkerim Mahamat Charfadine qui avait été nommé le 19 septembre 2019. Le nouveau directeur général adjoint est Hassan Sini Youssoufmi, en remplacement de Djerambete Justin.



Le nouveau directeur général Kemkil Adangran Benoît a déclaré que des "horizons nouveaux vont s'ouvrir". Il a promis de poursuivre les réformes engagées par son prédécesseur et a appelé tous les douaniers à se mettre travail pour plus d'efforts, au service des usagers.



"L'administration des douanes mettra tout en oeuvre pour assurer aussi bien la mobilisation optimale des recettes, la simplification des procédures, ainsi que la promotion du partenariat avec le secteur privé, gage d'une administration moderne et performante", a déclaré Kemkil Adangran Benoît.