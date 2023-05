Tchad : le nouveau directeur général de la police nationale installé

Une cérémonie de passation de service à la tête de la police nationale s'est tenue en présence du ministre de la sécurité publique et de l'immigration. Lors de cette cérémonie, le directeur général sortant, Hissein Doudoua Hamit, a pris la parole pour souligner la confiance que les plus hautes autorités du pays ont accordée à la police nationale face aux grands défis sécuritaires, lui permettant ainsi de gagner leur confiance pour une deuxième fois durant la période de Transition. Il a également invité le personnel de la police nationale à travailler avec le même élan et la même détermination avec le Directeur Général de la Police Nationale entrant, Ali Adoum Tolly. Il a affirmé qu'après avoir travaillé ensemble pendant plusieurs mois, il n'y avait aucun doute que le DG entrant serait à la hauteur des missions assignées.



De son côté, le directeur général entrant, Ali Adoum Tolly, a remercié le DG sortant pour son hommage mérité et souligné la délicatesse de la mission qui lui a été assignée, dans un contexte de transition dans le pays. Il a également invité le personnel de la police nationale à faire preuve d'audace, de professionnalisme, d'amour du travail et de respect hiérarchique pour garantir la paix, la sécurité et la tranquillité dans le pays. Il a également exhorté la population à collaborer étroitement avec la police nationale.