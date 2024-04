Tchad : le nouveau gouverneur de Bahr El Gazel installé à Moussoro

Une cérémonie de passation de service s'est déroulée ce 02 avril 2024 à Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel. C'était en présence du secrétaire d'État, représentant le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation.



Au cours de cette cérémonie, le secrétaire général de la province, Abba Saradingar, représentant le gouverneur sortant a, dans son discours bilan, fait un bref aperçu de réalisation du gouverneur sortant, Loum Hinansou Laina, avant d'évoquer que les conflits fonciers et l'orpaillage restent accrus, alors que le défi de l'éducation, le mariage précoce, demeurent les défis à relever.



Il a indiqué également que la cohabitation pacifique, le dialogue entre les religions, est palpable. Le secrétaire d’Etat chargé de la Décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat, représentant le ministre de l’Administration territoriale a, dans son discours d'installation, indiqué que les hommes partent, mais l'administration demeure.



Par ailleurs, il a remercié le gouverneur sortant pour le travail abattu durant 23 mois à la tête de cette circonscription administrative, avant de renvoyer le nouveau gouverneur à l'exercice de ses fonctions.



Installé dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, le nouveau gouverneur Fatchou Étienne a remercié le président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, pour la confiance placée à sa modeste personne, avant de dire que les défis seront relevés avec l'appui de tout le monde.



Après la remise de l'étendard le renvoyant dans ses fonctions le nouveau gouverneur Fatou Étienne, le défilé des éléments des forces de l’ordre et de sécurité a mis un terme à la cérémonie de passation de service.