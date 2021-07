Tchad : le nouveau gouverneur du Guera prend fonctions

La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Béchir Cherif.



Dans son discours, le gouverneur sortant Dago Yacoub a rendu hommage au Conseil militaire de transition pour avoir préservé l'intégrité territoriale, la stabilité, la sécurité et la paix après la disparition du Maréchal du Tchad.



"Cet acte salutaire a permis d'assurer la continuité de l'Etat tchadien dans les domaines politique, économique et sociale. À la faveur de cette continuité de l'État, la province du Guera que j'ai l'honneur de diriger depuis bientôt un an, poursuit à merveille sa marche, nonobstant quelques difficultés inhérentes à toutes activités humaines", a-t-il dit.