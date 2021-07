Tchad : le nouveau gouverneur du Kanem a tenu une rencontre avec les jeunes

Le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousmane Brahim Djouma, a présidé ce samedi à Mao, une rencontre d'échange avec les jeunes de la province du Kanem. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de prises de contact avec la population.



En début de semaine, le nouveau gouverneur a eu une rencontre de prise de contact avec les délégués et autres chefs de services afin de faire connaissance avec les administrés de sa circonscription.



Dans son adresse, il a demandé la collaboration de tous et a souligné que sa porte est grandement ouverte. Le général Ousman Brahim Djouma a indiqué être favorable à toutes propositions, conseils et suggestions, en vue d’atteindre les résultats escomptés.



Le nouveau gouverneur de la province du Kanem a été installé le 7 juillet dans ses nouvelles fonctions. Nommé par décret n°87 du 24 juin 2021, le général Ousman Brahim Djouma a remplacé à ce poste Hassan Terap qui a fait deux ans, huit mois et quatre jours à la tête de la province.