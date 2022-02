TCHAD

Tchad : le nouveau gouverneur du Ouaddaï entame une série de rencontres

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 27 Février 2022

24 heures après son installation, le nouveau gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a entamé ce samedi 26 février une série de rencontres avec les responsables civiles et militaires des différents services déconcentrés de la province. La rencontre a vue la présence des responsables administratifs et des forces de défense et sécurité du Ouaddaï.