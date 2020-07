Tchad : le nouveau maire de N'Djamena installé

Le délégué général du Gouvernement auprès de la Commune de N'Djamena, Mahamat Zene Alhadj Yaya, a installé mercredi le nouveau maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, et le maire 1er adjoint, Brahim Foullah.



Oumar Boukar remplace Saleh Abdelaziz Damane. Le maire sortant quitte son poste après 23 mois de fonctions.



Dans son discours, le maire sortant est revenu sur son bilan et a énuméré plusieurs réalisations positives.



"Vous devez faire preuve d'ingéniosité pour trouver les moyens de votre politique et instaurer un système de gestion vertueux", a déclaré le délégué général du Gouvernement auprès de la Commune de N'Djamena, au maire entrant.



Oumar Boukar s'est engagé à travailler pleinement avec les conseillers municipaux dans l'intérêt des citoyens.



Saleh Abdelaziz Damane a été suspendu le 30 juin 2020 par arrêté du ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, pour "manquement grave".



Oumar Boukar qui était son adjoint, a été désigné maire à l'issue d'une session extraordinaire du conseil municipal qui s'est tenue mardi.