Tchad : le nouveau pont entre Chagoua et Ngueli sort du fleuve Chari

Le gouvernement du Tchad, sous le règne du maréchal Idriss Deby Itno, a initié le projet de désenclavement de la ville capitale. La pose de la première pierre fut faite par Kalzeube Pahimi Deube, chef du gouvernement en son temps, en 2018.



C'est en 2020 que le chantier de construction du nouveau pont sur le fleuve Chari, reliant Chagoua et N'gueli, le neuvième arrondissement de Ndjamena, a effectivement démarré. Deux ans après, ce chantier a du mal à s'achever. Pendant ce temps, la capitale tchadienne fait face aux gigantesques embouteillages au quotidien.



Le coût global des travaux est de 28,520 milliards de Fcfa, dont 13,558 milliards uniquement pour le pont. L'ouvrage, d’une durée de vie de cent ans, est composé de six petits ponts, reliant deux quartiers de la capitale (Chagoua et N'gueli) Le pont est long de 103 mètres, dont 12 mètres de haut, avec une largeur importante de 26,25 mètres, quatre voies, dont deux menant dans chaque sens, sans contact entre les engins.

Les voies ont 7,50 mètres, deux pistes cyclables, deux trottoirs de 2 mètres et enfin, une bande centrale d'un 1,60 mètre, des détails de l’ouvrage fournis par le chef de mission de construction du pont, M. Imed.



Pour lui, « c'est un ouvrage particulier. Que ce soit par son emplacement, sa conception, sa construction et son exécution. Il se trouve sur un fleuve et non un terrain normal. Il y a des contraintes qui s'imposent, ainsi on ne peut pas travailler toute l'année ; la période de la montée des eaux pluviales rend difficile l'exécution des travaux, ajouté à cela, le fleuve a un type de sol particulier. C'est ce qui conditionne la conception de l'ouvrage.



La position du projet impose certaines conditions à respecter dans la réalisation. » Composé de trente-huit pieds, une profondeur de 49 mètres au sol, soutient les dalles. Ces pieds en fer, ont 1,80 centimètre de diamètre et munis de deux appuis centraux. La date de livraison du pont est fixée 31 juillet 2023. Il a un impact économique et social très important.



Les retards d'avancement

Répondant à la question sur la lenteur sur l’avancement des travaux, le chef de mission de construction du pont explique que : « plusieurs choses conditionnent l'exécution de l'ouvrage.



Par exemple, les appareils d'appuis ne sont pas des appareils classiques, mais ils ont une dimension assez importante, et il faut les importer de la Chine. De même, l'équipage mobile sera installé au-dessus du tablier pour continuer la construction ». Il informe qu'il y a quatre équipages mobiles qui viennent d'arriver de la Chine, pour être utilisé en attendant d'autres pièces.



Par ailleurs, la durée d'importation joue négativement sur l'exécution des travaux. Elle va de trois, voire même quatre mois, et cela prolonge la durée du chantier. Comme on peut le souhaiter, cet ouvrage va résoudre définitivement le problème d'embouteillage dans la ville de Ndjamena.