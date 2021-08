Tchad : le nouveau préfet de Kouba installé dans la province du Borkou

Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigui, a installé officiellement le nouveau préfet du département de Kouba dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités administratives, civiles, traditionnelles et militaires dudit département.



C’est au terme du décret n°211 portant nomination des chefs departementaux que Mahamat Abdraman Yakhoub remplace à la tête du département de Kouba, Issakha Souni Sougoudoumi.



Après un an de service, le préfet sortant se dit honoré d'avoir servi ce département et exhorte les collaborateurs à garder le même élan de travail dynamique avec son successeur pour la réussite de l'appareil administratif.



Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, a félicité Issakha Souni Sougoudoumi pour le service rendu.



Le préfet entrant Mahamat Abdraman Yakhoub a sollicité auprès des autorités administratives, civiles, traditionnelles et militaires la franche collaboration et la synergie dans le travail pour concrétiser la confiance accordée à leur égard.