Tchad : le nouveau préfet de la Kabbia installé

« Toutes les forces chargées de maintien de l’ordre et de la sécurité publique implantées dans le département, relèvent de votre seule autorité. Vous veillerez à ne pas réveiller les démons des conflits qui occasionnent des pertes en vies humaines dans certaines localités sensibles, des conflits intercommunautaires et des conflits éleveurs-agriculteurs », a martelé le gouverneur de la province de Mayo-Kebbi Est, Bachar Ali Souleymane.



En outre, il a exhorté tous les fonctionnaires et toute la population du département de la Kabbia à accorder au nouveau préfet le concours nécessaire et la confiance afin de lui permettre d’achever à bon escient la mission qui lui est assignée.



Pour sa part, le nouveau préfet du département de la Kabbia, Abdallah Abdoulaye Nassour, a exprimé toute sa reconnaissance au Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno pour sa nomination à la tête du département de la Kabbia. Il promet d’œuvrer pour la bonne marche de l’administration dans sa nouvelle circonscription administrative.