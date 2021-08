Tchad : le nouveau préfet du Bahr-Azoum installé dans ses nouvelles fonctions

Le préfet sortant Mahamat Nour Ali Saboune a passé près de 4 ans à la tête du département de Bahr-Azoum. Dès l'entame de son intervention, il fait l'aperçu du département qui compte trois sous-préfectures et dont l'activité principale de la population est l'agriculture, la pêche et l'élevage.



Il déclare avoir consenti beaucoup d'efforts au profit du département grâce aux contributions de tous les chefs de service. Mahamat Nour Ali Saboune a profité de l'occasion pour les inviter à poursuivre le même élan avec le nouveau préfet pour un intérêt commun.



Installant le nouveau préfet dans ses nouvelles fonctions, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a relevé que depuis sa prise de fonction dans ladite province, le climat sécuritaire s'est nettement amélioré. Dans cette optique, il exhorte le préfet entrant à s'investir plus dans le domaine sécuritaire.



Selon lui, le département est confronté à d'énormes difficultés dûes à son enclavement. C'est pourquoi Abdoulaye Ibrahim Siam demande au préfet de se mettre au travail pour relever le défi.



Après avoir pris officiellement service, le préfet Mahamat Ahmat Saleh a remercié les hautes autorités pour l'avoir nommé à ce poste. Il s'engage à assurer la continuité du service de l'État.