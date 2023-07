Tchad : le nouveau président de l'Université des Sciences et des Technologies d'Ati installé

Le jeudi 28 juillet 2023, le Pr Moutede Madji Vincent a été officiellement installé en tant que nouveau président de l'Université des Sciences et des Technologies d'Ati (USTA).



La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et des cadres de l'enseignement supérieur, avec le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Mai Mahamat, représentant le gouverneur, chargé de procéder à l'installation.



La vice-présidente de l'USTA, Dr Mbagogo Koumraïd, représentant le président sortant, le Pr Djarang Manan, a dressé un bilan des quatre années de mandat à la tête de l'Université. Elle a souligné que l'USTA doit faire face à de nombreuses difficultés, en partie dues à un manque de moyens de fonctionnement.



Dans son discours d'installation, le secrétaire général de la province, Abdelaziz Mai Mahamat, a félicité le président sortant pour ses réalisations et a encouragé le nouveau président, le Pr Moutede Madji Vincent, à poursuivre le travail entamé par son prédécesseur.



Le nouveau président, le Pr Moutede Madji Vincent, a exprimé sa gratitude pour cette nouvelle opportunité de servir au sein de cette grande institution. Il a également remercié les plus hautes autorités du pays pour leur confiance en sa personne.



La cérémonie a également compté sur la présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Renodji Frédéric, qui a donné des instructions et des orientations du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à la nouvelle équipe pour assurer le bon fonctionnement de l'institution.



C'est par la signature du procès-verbal et la prise d'une photo de famille que la cérémonie s'est achevée.