Tchad : le nouveau président de la CNDH reçu par le président du CMT

Le président du Conseil Militaire de Transition, général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu ce midi Mahamat Nour Ibedou, nouveau président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH). Les discussions avec le chef de l’Etat ont porté sur les missions dévolues à cette institution et la question du respect des droits de l’Homme.



Elu le 26 avril à la tête de la CNDH, Mahamat Nour Ibedou, en compagnie de ses collaborateurs, est venu prendre contact avec le chef de l’Etat et discuter avec lui de la mission dévolue à son institution et de la question du respect des Droits de l’Homme. Cela, après les marches pacifiques autorisées dont celle du 14 mai dernier ayant occasionné des atteintes aux personnes physiques et des destructions des biens matériels.



Après avoir écouté l’exposé du président de la CNDH, le président du Conseil Militaire de Transition a réaffirmé son total engagement en faveur du respect des droits de l’Homme et des libertés individuelles et collectives, tout en dénonçant les dérives engendrées par la marche pacifique autorisée du 14 mai dernier.



Au terme de ces échanges marqués par la franchise, le nouveau président de la CNDH a admis que dans le contexte de transition, son institution qui fait office de conseil, a un grand rôle à jouer. Mahamat Nour Ibedou promet qu’elle jouera pleinement sa partition dans les prochains jours.