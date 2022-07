Tchad : le nouveau rond-point du Kanem rebaptisé au nom du sultan Maï Dounama

Le gouverneur a décidé de le rebaptiser en fin de journée, invoquant la déontologie militaire. "Vous avez décidé de nous faire une surprise en baptisant le nouveau rond-point en notre nom. Je voudrais spécialement remercier monsieur le préfet, monsieur le maire et toute l'équipe pour ce cadeau", a affirmé le gouverneur.



"Je voudrai à mon tour vous faire une surprise. Étant militaire actif, vivant et en service, la déontologie militaire ne me permet d'avoir mon nom sur les édifices publiques. Et donc, je cède le nom de ce rond-point au nom de Sa Majesté le Sultan du Kanem-Bornou Maï Dounama", a indiqué le général Ousmane Brahim Djouma.



"Cette cession n'enlève en rien votre geste qui nous va droit au coeur et qui nous encourage à faire plus. Quant à l'espace vert, il est baptisé au nom de Sa Majesté le sultan Alifa Mouta Ali Zezereti", a conclu le gouverneur.