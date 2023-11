Tchad : le nouveau système de lutte contre les aléas climatiques expliqué à Doba

Au deuxième jour de l'atelier de Doba, qui s'inscrit dans le cadre du projet de Gestion Communautaire des Risques Climatiques, plusieurs thèmes ont été abordés, notamment l'éducation financière, le micro-financement agricole et la gestion communautaire des risques climatiques.



A cette occasion, Alexis Ramadji Ngangtar, chargé du suivi et de l'évaluation du projet de Gestion Communautaire des Risques Climatiques au Tchad a fourni des informations sur les différentes formes d'assurance, en mettant particulièrement l'accent sur l'assurance agricole indicielle.



Il s’agit d’un nouveau système conçu pour aider les producteurs à se protéger contre les aléas climatiques, un phénomène mondial. Le choix de ce thème ne relève pas du hasard. Les comités de veille, présents à la formation dans les différentes communes de la province du Logone Oriental, ont pour mission de diffuser les connaissances acquises à la base pour orienter les producteurs vers des pratiques adaptées aux changements climatiques.



L'expert a expliqué les différents aspects de l'assurance, notamment l'assurance indemnitaire et l'assurance indicielle. Il a précisé que l'assurance indemnitaire exige des preuves avant d'indemniser les producteurs, tandis que l'assurance agricole indicielle se base sur les données météorologiques, comme les précipitations dans la zone.



En cas de non-atteinte des données prévues par la météorologie, l'assureur doit indemniser les assurés dans la zone touchée par les aléas climatiques. En définitive, Alexis Ramadji Ngangtar a souligné que l'indemnisation se pratique à deux niveaux, notamment les indices de sécheresse et d'inondations.