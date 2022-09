Tchad : le nouvel ambassadeur de Chine, Wang Xining, présente ses lettres de créance

La secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à l’Intégration africaine et aux Tchadiens de l’étranger, Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro a reçu en audience, ce 16 septembre, le nouvel ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire de Chine au Tchad, S.E.M Wang Xining, informe le ministère tchadien des Affaires étrangères.



Le diplomate chinois a remis à la secrétaire d’État, les copies figurées de ses lettres de créance. Ils ont également échangé sur un certain nombre des questions intéressant les deux pays, indique le ministère tchadien des Affaires étrangères.