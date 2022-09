Tchad : le nouvel ambassadeur des États-Unis prend fonction et vante la culture nationale

L’ambassade des États-Unis d’Amérique au Tchad a organisé ce jeudi, un cocktail d’exposition d’arts, à l’occasion de la prise de fonction de son nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, S.E Alexander Laskaris.



La cérémonie, à laquelle plus de 280 personnes ont pris part, a eu lieu à l’atrium de l’ambassade, sis à Ndjamena, dans le 7ème arrondissement.



Selon le nouvel ambassadeur, Alexander Laskaris, en raison de son séjour au Tchad, il est devenu Tchadien en parlant souvent la langue française et l’arabe. « J’ai aussi découvert qu’il n’y a que deux mots que chaque tchadien connaît. Le premier est « bonjour » et le second est « salam alaikoum » (…) Cependant, si je n’avais pas que deux mots dans mon vocabulaire, ce sont les deux mots que je choisirais », a-t-il soutenu.



Pour lui, au Tchad, un simple bonjour ou « salam alaikoum », couplé d’un sourire, transforme un étranger en ami, et un visiteur en membre de la famille. L’ambassadeur Alexander Laskaris avoue qu’il regarde sur YouTube, le Dialogue national inclusif et souverain. À cet effet, il a témoigné que, des nombreux orateurs ont décrit le Tchad comme un pays riche, citant son pétrole, son coton, ses terres agricoles ou son bétail.



« Cependant, au risque de ne pas être d’accord avec mes nouveaux amis Tchadiens, je pense qu’ils peuvent confondre ressources et richesses. Le pétrole et les terres agricoles sont des ressources. La richesse du Tchad, c’est son peuple dans sa diversité linguistique, religieuse et régionale. La mesure de sa richesse ou de sa pauvreté, réside dans la manière dont il exploite les talents de son peuple, et en particulier de sa jeunesse », a clarifié le diplomate américain.



Il affirme avoir honoré certains jeunes tchadiens, tels que les artistes, au lieu d’organiser une réception en l’honneur de son arrivée. Ce qui signifie pour lui que, 85% des habitants de ce pays, trouvent comment gagner leur vie au quotidien, en utilisant leurs talents, leur énergie, en vendant leurs objets d’art à un prix dérisoire.



« Nous ne sommes pas autorisés à utiliser cette ambassade à des fins commerciales, il ne s’agit donc pas d’une vente d’objets d’art. Cependant, j’espère que cela pourra être une leçon d’économie pour nos artistes tchadiens ; peut-être que certaines des personnes présentes dans cette salle peuvent aider ces merveilleux artistes à accroître la valeur de leur travail », a plaidé, l’ambassadeur Alexander Laskaris en faveur des artistes tchadiens.