Tchad : le numéro vert 1399 lancé par le Conseil national de lutte contre le sida

Le Conseil national de lutte contre le sida a mis en place un numéro vert "1399" pour soutenir et orienter les populations.



Le dispositif est une ligne qui fournit des informations, orientations, conseils, écoute et soutien psychologique sur le VIH/SIDA, la Tuberculose, la santé de reproduction, les violences basées sur le genre, le mariage des enfants et bien d’autres questions de santé.



"Le 1399 vous permet d’échanger avec des conseillers expérimentés, discrets et courtois", explique le ministère de la Santé publique.



La ligne 1399 est disponible tous les jours et 24h24.