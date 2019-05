Tchad : le pain vendu à 70 FCFA dans certaines boulangeries de N'Djamena

Une équipe du comité de pilotage du concept "Juste prix" s’est rendue ce jeudi 16 mai, dans certains quartiers de N'Djamena pour s’imprégner de l’application de cette mesure sur le terrain et sensibiliser les commerçants sur le bienfondé de l'initiative.



Dans certaines boulangeries de la capitale, à l'exemple d'Areya, le pain est vendu au prix de 70 Francs CFA, conséquence de l’exonération des taxes sur les produits de première nécessité par le Gouvernement.



"On a appliqué l'initiative de Juste Prix ici. Aujourd'hui, nous vendons le pain à 70 Francs CFA à tous les clients sans exceptions. Je ne sais pas si les revendeurs appliquent le même prix. L'Etat doit vérifier les prix à leur niveau", a déclaré Aboubakar Assidikh Choueb, directeur général adjoint de la boulangerie Areya, une enseigne qui a reçu le label Juste prix.



Le prix de 70 Francs CFA n'est toutefois pas appliqué dans l'ensemble des boulangeries.



L'adhésion massive des commerçants au concept Juste prix est saluée par le comité de pilotage qui poursuit ses descentes sur le terrain afin de sensibiliser et de contrôler le respect des prix de vente des denrées alimentaires.