Tchad : le palais de justice et la sous-préfecture de Gonou-Gaya dans un état alarmant

En cette période pluvieuse, l'administration de la sous-préfecture de Gonou-Gaya rencontre des difficultés pour assurer le bon fonctionnement des audiences, qui ont lieu sous les arbres, en l'absence d'infrastructures adaptées.



L'ancien bâtiment, construit par les Allemands pendant la période coloniale, abrite aujourd'hui la sous-préfecture et le palais de justice dans un état de dégradation alarmant. Les fenêtres sont brisées, les toits s’écroulent et la couleur des murs se dégrade de jour en jour.



Le tribunal ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire pour garantir des conditions de travail décentes à ses employés, et aux juges affectés. Avec des températures extrêmes, la chaleur rend l'exercice des fonctions judiciaires encore plus difficile.



La situation est d'autant plus préoccupante que les audiences sont souvent reportées en cas de pluie, faute de salles adaptées, et renvoyées à une date ultérieure.



Il est donc urgent que les autorités prennent des mesures pour réhabiliter ces bâtiments historiques et garantir des conditions de travail convenables.