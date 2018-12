Tchad : le parc industriel de Djarmaya asphyxié par les taxes de l'Etat

Le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Mahamat Bachir, a visité le 21 décembre le parc industriel de la société Soluxe International situé à Djarmaya. Il a souhaité s'enquérir des activités et des difficultés que traverse le parc industriel qui est implanté depuis près de 8 ans à la sortie de N'Djamena.



Le parc industriel fabrique des matériaux à base de matière plastique (notamment des paniers et sacs) et de fer. La société collecte le fer et l'aluminium et le recycle notamment en tôle et fer à béton. Ces produits sont commercialisés sur le marché tchadien.



La société a cependant suspendu l'atelier de production et de transformation du fer suite à des problèmes d'exonération de taxes douanières. Le coût exorbitant de l'électricité empêche également le parc industriel de mener à bien ses activités. Ces 13 derniers mois, la société affirme avoir déboursé plus d'un milliard de Francs CFA pour faire face aux différents frais.



"Nous allons nous asseoir avec nos partenaires et amis chinois pour examiner cas par cas tous les problèmes. Nous allons trouver des solutions. Je reste optimiste quand au règlement de tous les problèmes qui se posent actuellement", a expliqué le ministre Ahmat Mahamat Bachir.



Une grande main d'oeuvre tchadienne est employée sur le site industriel, sous la supervision de techniciens chinois. Le ministère des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé s'en est félicité et a promis d'apporter des réponses afin de soutenir le secteur industriel et l'emploi.