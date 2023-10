Tchad : le parcours d'excellence d'Issakha Tidjani Djimet dans l'industrie pétrolière

Ancien fonctionnaire international au sein de la société pétrolière multinationale Schlumberger, il a occupé des postes de haute responsabilité, notamment en tant que directeur de l'Exploration, de la Production et des Transports des Hydrocarbures à la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT), ainsi que le poste de directeur Administratif, Ressources Humaines et Matériels Adjoint à la Société de Raffinage de N’Djaména (SRN).



Actuellement, en tant que directeur des Opérations du Champ Pétrolier de Sedigui au sein de la SHT, M. Issakha Tidjani Djimet dispose de plusieurs années d'expérience dans le secteur de l'exploitation du pétrole brut et du gaz butane. Cela lui a valu d'être membre de plusieurs associations professionnelles, dont le groupe Petroleum Engineers Association (PEA) et le club scientifique des ingénieurs en pétrole.



En outre, M. Issakha poursuit actuellement des études doctorales à l'Université de Pau en France, ce qui témoigne de son engagement envers le développement continu de ses compétences.



Issakha est reconnu par ses collaborateurs comme un travailleur acharné qui attache une grande importance à la qualité de son travail. Il est décrit comme un leader authentique qui inspire et rassemble. Toujours proche de ses collègues, il partage volontiers son expérience, même avec les stagiaires, dans les domaines du pétrole et de l'administration.



Fort de son expertise sur l'ensemble de la chaîne de production et d'exploitation du pétrole et du gaz au Tchad, M. Issakha Tidjani Djimet s'est vu confier d'importantes responsabilités par d'importantes entreprises pétrolières telles que Schlumberger, ESSO, CNPC et GRIFFITHS. Ses amis estiment qu'il mérite de diriger de grandes institutions pétrolières au Tchad en raison de ses vastes expériences dans le secteur.



Père de famille, Issakha Tidjani nourrit l'ambition de faire du secteur pétrolier un levier économique et social pour le Tchad en mettant en avant la rigueur au travail, son leadership, son éthique, et le respect des normes administratives.



Originaire de Faya, Issakha Tidjani Djimet, âgé d'environ 40 ans, se distingue par son humilité dans les milieux associatifs et politiques. Il se positionne comme un fervent défenseur des aspirations de la jeunesse et se préoccupe du bien-être de la société dans son ensemble.