Tchad : le parti APRECI lance officiellement ses activités

Le parti Alliance Pour le Réveil Citoyen (APRECI) a tenu le 24 février 2025, un point de presse relatif au lancement officiel de ses activités dans la sphère politique.



Cet évènement a eu lieu à la Maison des médias. En effet, les objectifs de l’APRECI sont, entre autres :

•Promouvoir la solidarité : renforcer le tissu social en soutenant les initiatives communautaires et en luttant contre toutes les formes d'exclusion.

•Garantir la justice : défendre les droits fondamentaux de chaque citoyen et bâtir un système judiciaire indépendant, transparent et impartial.

•Stimuler le développement : mettre en place des politiques novatrices pour dynamiser l'économie, créer des opportunités et améliorer la qualité de vies des populations.

•Promouvoir la sécurité sociale : rendre effective la sécurité sociale dans toutes les entreprises publiques et privées.



Dans sa déclaration, Yoramadjiel Gisele, présidente de l’APRECI, explique que l’APRECI a été fondée sur les principes fondamentaux de solidarité, de justice et de développement, qui forment notre devise et guideront chacune de nos actions. Elle se veut un mouvement ancré dans des valeurs humanistes où chaque individu, sans distinction, trouve sa place et contribue au progrès collectif.



La présidente de l'APRECI a rappelé les fondements de ce parti qui sont basés sur la justice, la paix et le développement.



Elle a situé les prochaines étapes en annonçant que dans les semaines à venir l’APRECI organisera, entre autres, des rencontres citoyennes à travers le Tchad profond, pour échanger avec les populations afin de les impliquer davantage dans ce grand élan de réveil citoyen, et recueillir les préoccupations des populations.



Yoramadjiel Gisele annonce que le parti APRECI tiendra son tout premier congrès au mois de mai prochain, pour se mettre en ordre de bataille et mieux traduire son rêve pour le grand bien des populations.