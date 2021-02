Tchad : le parti "Alwihda" soutient le candidat de la majorité pour la présidentielle

N'Djamena - Le parti politique "Alwihda" a annoncé samedi, au cours d'un point de presse à la Bibliothèque nationale, son soutien au candidat Idriss Deby pour l'élection présidentielle d'avril 2021.



Dans son allocution, le Président d'Alwihda, Ahmat Djidda Mahamat Albachir a précisé que son parti, après avoir analysé le contexte socio-politique national caractérisé par les défis sécuritaires, sanitaires, économiques et sociaux, fait bloc autour du candidat de la majorité.



Selon Ahmat Djidda Mahamat Albachir, le Tchad est entouré par des pays amis menacés par le terrorisme. Le parti "compte faire d'avantage pour que la victoire du candidat de la majorité soit décisive au premier tour" et entend "apporter sa contribution au MPS dans la construction politique, économique et sociale du Tchad futur".