Tchad : le parti Les Patriotes met en garde contre les menaces à l’encontre du journaliste Djimet Wiche

Lesquels ont recours à des outils de répression comme l’intimidation et le harcèlement, restreignant de manière flagrante les principes directeurs de son droit. Djimet Wiché n’est pas le seul à être touché. A la suite du déploiement de la machine de fraude massive aux prochaines élections, les atteintes aux libertés fondamentales vont crescendo. Nous relevons les agissements des autorités de transition et prenons à témoin l’opinion nationale et internationale. La personne humaine est sacrée et inviolable. De ce postulat, nous rappelons que Djimet Wiché a droit à la vie et à l’intégrité de sa personne. S’il lui arrive quelque chose, le gouvernement sera tenu pour responsable. Au-delà de tout, nous n’accepterons plus jamais les menaces et les intimidations infligées à nos compatriotes pour leurs prises de position.



Dr Nasour Ibrahim Koursami,

Président National du Parti « Les Patriotes »