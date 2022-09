TCHAD

Tchad : le parti Les Patriotes réagit aux violences du Moyen-Chari et répond au gouverneur

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Septembre 2022

Le parti Les Patriotes dénonce "l'absence et l'échec de l'État quant à assumer ses responsabilités les plus élémentaires, à savoir la protection des personnes et de leurs biens", après les violences meurtrières survenues la semaine dernière au Lac-Iro, dans la province du Moyen-Chari. Les violences ont fait 19 morts et une vingtaine de blessés, selon un dernier bilan du parquet local.