Tchad : le parti Les Patriotes s'insurge contre "l'absence de l'autorité de l'État" après des violences

Le porte-parole du parti Ahmat Haroun Ibn Djellani affirme qu'une telle violence signifie l'absence de l'autorité de l'État et l'insécurité que vivent les paisibles citoyens. Le parti dénonce des "grandes bavures institutionnalisées couplées d'injustice et d'impunité dans lesquelles est plongé le Tchad".



Le parti appelle a "créer des conditions de vie pour que ces violences inutiles et sauvages ne se reproduisent plus jamais au Tchad". Il demande au gouvernement de traduire les coupables devant la justice.