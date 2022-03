Tchad : le parti « Les patriotes » exprime sa douleur aux familles des victimes de l'accident d'Oum-Hajar-Mangalmé

A travers un communiqué de presse, rendu public ce 3 mars 2022, le parti politique « Les patriotes » exprime sa profonde douleur et présente ses sincères condoléances, à l'endroit de toutes les familles affectées par le terrible accident de collusion de deux bus qui a coûté la vie à plus de 35 compatriotes.



Le communiqué de précise que le parti « Les Patriotes » se tiendra aux côtés des familles, des amis, des voisins et des collègues qui ont perdu un membre de leur famille. Et il est déterminé à les accompagner avec des vivres, pendant ces moments difficiles, et de faire en sorte que justice soit faite.



Par ailleurs, le parti « Les patriotes » demande humblement au ministère en charge des Transports et de la Sécurité routière, de faire appliquer à la lettre, les textes de conduite routière et de faire en sorte que les conducteurs « faiseurs d'accidents », dans les transports en commun, soient à jamais radiés de la liste des chauffeurs de bus, conclut le communiqué de presse.