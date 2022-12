Tchad : le parti MUR lance un appel au soutien international pour la phase 2 de la transition

Dans le cadre de la refondation d'un Tchad nouveau, épris de paix et de stabilité, le Mouvement pour l'unité et le renouveau (MUR) a élaboré un mémorandum pour l'appel au soutien à la transition phase 2 au Tchad, à l'endroit des partenaires internationaux.



La délégation du parti MUR, conduite par le président national Saleh Bourma Ali, a été reçu en audience le 2 décembre par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis au Tchad, Rachid Seïd Al-Shamsi. Celui-ci a réitéré l'engagement de l'union d'aider le Tchad pour son développement.