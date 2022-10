Tchad : le parti RNDT-Le Réveil souhaite le rétablissement du ticket électoral

A travers un communiqué signé de son secrétaire exécutif adjoint, Mbaigolmem Sébastien, le Rassemblement National des Démocrates Tchadiens (RNDT-Le Réveil) a exigé du présidium du Dialogue national, le rétablissement du ticket électoral, tel que proposé par la commission ad hoc.



En effet, le RNDT-Le Réveil est convaincu que la paix durable dépend de la capacité des Tchadiens à organiser une gouvernance basée sur les valeurs de justice et d'égalité citoyenne. Aussi, le partage du pouvoir, tant au niveau vertical que transversal, participe de cette démarche de consolidation de la paix et de la stabilité.



C'est pourquoi, à l'occasion du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), le RNDT-Le Réveil a soutenu, comme plusieurs autres sensibilités politiques, la mise en place d'un ticket électoral présidentiel (président et vice-président élus ensemble). La majorité des intervenants a soutenu cette idée qui a conduit à son adoption le samedi 1er octobre 2022.



Prenant prétexte de quelques interventions suscitées par les thuriféraires rétrogrades du pouvoir intégral et triées sur le volet, pour monter en épingle une prétendue crise que causerait le ticket comme si le Tchad serait le premier pays à en faire l'expérience, le présidium s'est cru autorisé de remettre en cause de façon incidente, le ticket présidentiel le lundi 03 octobre 2022.



De ce qui précède, RNDT-Le Réveil demande au présidium de rétablir le ticket électoral tel que proposé par la commission ad hoc, et validé par la plénière du 1er octobre 2022, quitte à supprimer le poste de Premier ministre, d'ailleurs incongru dans ce schéma de régime présidentiel.