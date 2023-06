Tchad : le parti UDJT dit non à l’État unitaire et au référendum

Le président du parti politique, Union pour la Démocratie, le Développement et la Justice au Tchad (UDJT), Moyalbaye Ndordji s’est opposé à la composition de la CONOREC et à l’Etat unitaire. C’est à travers un point de presse organisé ce 19 Juin 2023 à Sarh.



D’emblée, le président de l’UDJT a souligné que le Tchad a vécu 63 ans d’indépendance, 33 ans de démocratie, de multipartisme et 20 ans d’exploitation de l’or noir, mais demeure toujours dans un État unitaire qui n’arrange pas vraiment la population, et freine le développement du Tchad.



Il a ajouté que cet État unitaire a engendré plusieurs maux : « l’injustice sociale, le tribalisme, le régionalisme, les conflits intercommunautaires, l’impunité, le chômage, la gestion calamiteuse des biens de l’Etat, le non-respect des droits de l’Homme.



Moyalbaye Ndordji a aussi notifié que l’organisation des élections référendaires, sous la coupe de la CONOREC excluant les partis politiques et la société civile, serait un gaspillage d’argent qui affectera inutilement le trésor public.



« Les sondages, et certaines déclarations prouvent à suffisance que la population tchadienne est fatiguée de cet État Unitaire, qu’il soit même fortement décentralisé. Cela n’est qu’un jeu de mots. Le vœu ardent de la population, c’est la paix qui ne s’accomplira que dans un État fédéral », a clamé le président de l’UDJT.



Enfin, il a abordé la question des textes relatifs à la limitation d’âge à la retraite des fonctionnaires, sur les responsables politiques, et au sein du gouvernement de Transition, en vue d'assainir l’environnement politique pour l’intérêt du pays.