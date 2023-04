Tchad : le parti UDJT se fixe des objectifs ambitieux à l’occasion de son lancement

Le président national, Moyalbaye Ndordji, l'Union pour la Démocratie, le Développement et la Justice au Tchad (UDJT), a procédé au lancement officiel de ses activités au Centre Dombosko,



Au cours d'une conférence de presse, le président national de l'UDJT a déclaré que le parti avait pour objectif d'instaurer un État de droit et de démocratie, de bannir le népotisme, le tribalisme, le régionalisme et la xénophobie, de favoriser la formation et l'intégration des jeunes sans exception, de développer le monde rural, à travers la création et la formation de groupements, d'associations et de coopératives, de revaloriser les bonnes traditions et la chefferie traditionnelle, et de mettre en place une économie de marché.



« Depuis l'indépendance du Tchad, les régimes qui se sont succédés ont simplement changé les hommes au pouvoir, mais les méthodes de gouvernance sont restées presque les mêmes. Le Tchad est pris en otage, l'administration est totalement désorganisée, l'armée nationale est devenue un outil au service du mal et utilisée contre le peuple à l'intérieur de nos frontières, et l'exclusion, la gabegie, le tribalisme, le régionalisme, la xénophobie sont monnaie courante », déplore Moyalbaye Ndordji.



L'UDJT s'engage à promouvoir la politique de coexistence pacifique et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, à soutenir le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État concerné. Le parti s'engage également à aider la justice à retrouver son indépendance, longtemps bafouée, car cela est un facteur déterminant pour le développement.



L'UDJT entend aborder la question de la jeunesse sans exception, en prenant en considération leurs préoccupations, en créant un cadre approprié de dialogue avec eux, en prenant en compte les cas des jeunes diplômés sans emploi, dont les effectifs grossissent chaque année.



Le parti souhaite que la formation intellectuelle des jeunes soit soutenue par la formation physique et sportive, la création d'activités à caractère économique, social et culturel en milieu rural, afin de limiter l'exode rural, et l'instauration d'une véritable politique de sport, débarrassée des contraintes partisanes.



Enfin, l'UDJT propose de réhabiliter les routes régionales et inter-régionales pour améliorer l'infrastructure routière, ainsi que d'améliorer institutionnellement les modes, les services et les conditions de transport routier en particulier.