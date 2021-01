Tchad : le parti USPR appelle à un "grand sit-in" contre le confinement de N'Djamena

Pour le parti USPR, les habitants des 10 arrondissements de la capitale doivent se réveiller très tôt, le mercredi matin et converger vers le ministère de la Santé publique. "Il s'agit d'une action citoyenne et républicaine, visant à faire connaître aux dirigeants notre mécontentement et notre ras-le-bol, face à une décision injuste et arbitraire qui hypothèque l'école de nos enfants et menacent toutes les activités économiques", souligne François Djékombé.



Il précise que la population ne doit porter ni arme à feu, ni arme blanche. Elle doit sortir mains nues seulement avec des bouts de papier, des cartons ou des banderoles pour montrer des messages de désapprobation du confinement de la capitale et appeler à y mettre fin le 14 janvier prochain.



Depuis le 1er janvier 2021, la capitale N'Djamena est confinée suite à une hausse des cas de coronavirus.