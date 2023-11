Tchad : le parti politique MERCI lance ses activités dans le 9ème arrondissement

Le président du parti politique, Mouvement pour l'Egalité et le Rassemblement des citoyens (MERCI), Amollah Toua Robert Golbey, a procédé au lancement des activités dudit parti, et à l'installation des cellules de la commune du 9ème arrondissement ce 18 novembre 2023, à Walia Ngoumna.



Il s'est rendu à la cérémonie avec un cheval et escorté par des chameaux, puis a été accueilli triomphalement par ses militants et militantes, ainsi que la population de la commune.



Expliquant la vision de sa formation politique, il a relevé qu’elle consiste à d'instaurer la paix, la stabilité, la réconciliation, l'égalité sociale, la justice la défense des droits des femmes, des enfants et des couches défavorisées.



Selon le président, le parti vise à transcender les différences, surmonter les difficultés, effacer les rancunes, vaincre les rancœurs, contenir la déception et panser les blessures pour mieux tracer les sillons du développement intégré et durable auquel le peuple aspire légitimement.



D'après Amollah Toua Robert Golbey, le but fondamental des actions de son parti est de contribuer activement à la consolidation de la paix et du développement au Tchad. Ses militants aspirent à être des acteurs clés dans la promotion de l'égalité sociale et créer un environnement propice à la prospérité nationale.



Il a également annoncé qu'ils sont ouverts à tous les jeunes tchadiens qui partagent leur vision, leur détermination et leur désir de contribuer à la reconstruction du Tchad. Ils sont « un petit marteau qui casse un gros caillou » dit-il. Et Amollah Toua Robert Golbey de poursuivre qu'ils sont conscients des défis inattendus, et seront aussi prêts à faire preuve de résilience et d'adaptabilité pour surmonter ces défis.



Leur engagement pour la paix, l'égalité sociale et la justice au Tchad, ne vacillera pas face aux obstacles, a-t-il ajouté. Amollah Toua Robert Golbey a par ailleurs, encouragé la CONOREC à poursuivre le processus avec plus de transparence, en vue de favoriser le choix de la forme de l'État.



Il a aussitôt lancé un appel à la population tchadienne à retirer les cartes d'électeur aux fins de faire valoir son droit de vote. Pour Amollah Toua Robert Golbey, certes, il n'est pas là pour la campagne référendaire mais, son parti ne prône pas la division et ne partage pas les aspirations politiques de certains partis.