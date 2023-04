Tchad : le personnel de la CGPAAN réclame 15 mois d’arriérés et annonce une grève

Le personnel de la Coordination Générale du Passage de l’Audiovisuel Analogique vers le tout Numérique (CGPAAN) cumule 15 mois d’arriérés de salaire. La CGPAAN est une entité sous tutelle du ministère de la Communication, chargée de piloter le processus de migration de l’audiovisuel analogique vers le numérique.



Suite à une conférence de presse tenue le lundi 20 mars, la Coordination a annoncé une grève de trois jours allant du 20 au 23 mars 2023. Créée en 2014 par le décret 1070, la CGPAAN a déjà réalisé plus de 60% de ses objectifs.



Toutefois, selon le délégué du personnel, Gadebe Chastophe, les employés n'ont pas été payés depuis bientôt 15 mois. Cette situation est inadmissible et a poussé le personnel à entamer une grève de trois jours, après un préavis de cinq jours.



La CGPAAN souhaite informer l'opinion publique de cette situation, qui affecte considérablement la vie des employés, notamment leur accès aux soins de santé, à l'alimentation et à l'éducation de leurs enfants.



La Coordination appelle les autorités concernées à prendre des mesures pour résoudre rapidement cette situation préoccupante.