Tchad : le personnel de la Présidence offre 11 millions Fcfa à l'armée

En plus du geste de solidarité des membres du Gouvernement, le personnel de la Présidence de la République a cotisé la somme de 11 millions de Francs CFA pour encourager l'armée nationale.



Les membres du Gouvernement ont reversé la moitié de leur salaire du mois de mars à l'armée, tandis que l'autre moitié est allouée au Fonds spécial de lutte contre le Covid-19, soit au total 30 millions Francs CFA.



"Face à un drame, il faut une mobilisation exceptionnelle. Le Gouvernement vient d’en donner l’exemple", a indiqué hier le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



Le chef de l'Etat s'est félicité hier de l'élan de solidarité des tchadiens. "Je remercie très sincèrement toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens ainsi que les frères et soeurs africains pour le soutien apporté à nos Forces de Défense et de Sécurité", a dit Idriss Déby.



La Société africaine de construction des infrastructures (SACIS) a également remis une contribution au Fonds spécial de lutte contre le Covid-19.