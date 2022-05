Tchad : le personnel du Centre koweïtien de Mbikou exprime ses revendications

Le bureau des délégués du personnel du Centre koweïtien de Mbikou a tenu ce 14 mai 2022 une assemblée générale en présence de tout le personnel dudit centre. Il était question à cette assemblée de l'augmentation de salaire du personnel de 2019 à 2021 qui n'est pas en vigueur, le paiement du personnel sans bulletins de paie et l'abattement de salaire et prime de responsabilité de certains agents sans cause.



90% du personnel qui exerce depuis 7 ans dans le centre koweïtien de Mbikou est sans contrat.



Le président des délégués du personnel Mahamat Saleh Mahamat a situé le cadre de revendication à travers cette assemblée. Mahamat Saleh renseigne sur les procédures à entreprendre pour la revendication des différents points dans l'intérêt de tout le personnel.



Le bureau entend faire une requête en inscrivant les points adoptés par la base pour une solution juste.