Tchad : le personnel enseignant du Mandoul renforcé en matière d'éducation physique et sportive

Lors de son discours d'ouverture, le délégué en charge de la jeunesse, du sport et de l'entreprenariat du Mandoul, Ramada Naoudjindjingar, a souligné l'importance de cette formation pour le système éducatif. Il a expliqué que la session permettrait aux enseignants de mieux comprendre la programmation annuelle des cours d'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires publics et privés.



La formation a rassemblé des participants des six départements de la province du Mandoul. Cette initiative contribue à l'amélioration de la qualité de l'éducation physique et sportive dans la région. Elle permet également de mieux préparer les élèves aux compétitions sportives et de promouvoir les valeurs de l'entreprenariat et du leadership chez les jeunes.